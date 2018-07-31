Швеция выделит Украине дополнительно $380 тыс. на поддержку реформ

Правительство Швеции выделит Украине дополнительно $ 380 тыс. в поддержку реформ, передает «Европейская правда» со ссылкой на информацию посольства Швеции в Украине.

Дополнительная финансовая поддержка будет предоставлена с 1 августа украинскому объединению общественных организаций и экспертов «Реанимационный пакет реформ» (РПР) на 12 месяцев для содействия дальнейшим реформам и развитию гражданского общества в Украине.

Как сообщили в посольстве, РПР зарекомендовал себя как надежный партнер и продемонстрировал эффективную модель сотрудничества власти и общественности в обеспечении демократических преобразований в стране, поэтому Швеция продолжит свою поддержку этой организации.

Отмечается, что Швеция станет крупнейшим партнером организации на следующие 12 месяцев, в течение которых РПР получит юридический статус, и дальнейшее финансирование будет направляться организации напрямую.