Украинские военные получили два модернизированных истребителяСегодня, 16:55
Украинские военные получили два модернизированных истребителя МиГ-29МУ1. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.
«Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, – уже в одной из воинских частей», – написал он.
По словам главы государства, истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. «Модернизированный до уровня МиГ-29МУ1 самолет частности получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации», – подчеркнул он.
Работы по совершенствованию боевого самолета выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Государственный концерн «Укроборонпром».