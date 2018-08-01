Полторак поручил усилить контроль за объектами строительства ВСУ

Министр обороны Степан Полторак поручил усилить контроль за объектами строительства Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил замначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, передает пресс-служба Минобороны .

Чергинец отметил, что невыполнение застройщиками взятых на себя обязательств по строительству в оборонном ведомств расценивают как игру на руку российскому агрессору.

"Еще раз подчеркиваем, что действия строительных компаний по невыполнению взятых на себя обязательств расцениваем, как такие, что играют на руку российскому агрессору, а именно приводят к срывам сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военным подразделениям", - отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что ведомство оставляет за собой право по внесению недобросовестных строительных компаний в соответствующие списки субъектов хозяйствования, которые нарушают условия договоров и которые не смогут в дальнейшем участвовать в закупках Минобороны.

"Министр обороны Украины имеет жесткую позицию по отношению к подрядчикам, неспособным соблюдать заключенные договора", - отмечается в сообщении.