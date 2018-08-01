В Донецкой области прокуратура заочно сообщила о подозрении сотруднику "Министерства доходов и сборов ДНР", который, угрожая оружием, отобрал автомобиль Nissan Maxima у гражданки Украины.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По данным правоохранителей, 27-летний житель Донецка в начале апреля 2014 года вступил в террористической организации "ДНР", где до сих пор занимает должность "главного инспектора отдела дознания Службы по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР".

На границе Украины с Российской Федерацией (РФ) мужчина выполнял обязанности по контролю за перемещением транспортных средств и других предметов. На участке границы, подконтрольной боевикам, в ноябре 2015 года сообщник террористов вместе с тремя "коллегами" с автоматами Калашникова и одеты в камуфляжную форму, остановил автомобиль марки Nissan Maxim.

"Демонстрируя оружие и высказывая угрозы ее применения, злоумышленники приказали владелицы транспортного средства и его спутнику выйти из автомобиля, после чего завладели этим авто", - сообщил Лысенко.

Пока Славянская местная прокуратура заочно сообщила боевике о подозрении в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины