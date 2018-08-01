В Лисичанске второй день ищут пособников боевиков

В городе Лисичанск Луганской области с 31 июля по 1 августа 2018 включительно проводятся предупредительные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции Луганской области.

В рамках контр-диверсионной операции «Арбалет» силовики ищут пособников боевиков в городе. Возле Лисичанска работают мобильные блок-посты для проверки автомобилей, также усилена охрана стратегических объектов и мест массовых собраний горожан, сообщают в ведомстве.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым.