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КПВВ Донбассе за сутки пересекли 39 тыс. человек

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, пересекли 39 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, согласно информации Госпогранслужбы, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 5/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутовое" - 20/20.

Всего через КПВВ минувшие сутки проследовало 39 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7900 человек и 960 транспортных средств;

"Марьинка" - 9020 человек и 1740 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8710 лиц и 1710 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3540 человек и 760 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9840 человек.


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