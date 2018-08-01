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За сутки в ООС зафиксировано 36 обстрелов

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции объединенных сил  на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Пивденного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки", - сообщают в ООС.

В течение текущих суток, 1 августа, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Марьинки. По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро ранены.


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