За сутки в ООС зафиксировано 36 обстрелов

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Пивденного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки", - сообщают в ООС.

В течение текущих суток, 1 августа, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Марьинки. По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро ранены.