В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

За неделю количество зарегистрированных переселенцев уменьшилось на 1 074 человека.

"По состоянию на 30 июля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 516 246 переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.