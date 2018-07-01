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Порошенко подписал закон, устанавливающий требования к маркировке органической продукции

Вчера, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петро Порошенко подписал закон, которым установлены основные принципы и требования к органическому производству. Об этом говорится на официальном сайте президента.

Сообщается, что Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Реализация норм закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского союза в сфере производства и оборота органических продуктов и будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Кроме того, законом определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.


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