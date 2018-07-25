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С начала года Нацполиция обнаружила почти полсотни случаев трудовой эксплуатации мужчин

Сегодня, 12:24 citynews.net.ua | Напечатать

Национальная полиция Украина в этом году обнаружила 49 фактов трудовой эксплуатации мужчин.

Об этом рассказал начальник Департамента Нацполиции борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артем Крищенко в интервью, опубликованном на сайте полиции.

Так, представитель Нацполиции рассказал, что пострадавшие выезжали за границу для трудоустройства, а там их держали в рабских условиях.

"К сожалению, становятся (мужчины - жертвами торговли людьми, - ред.). В этом году выявлено 49 таких фактов, все случаи - это трудовая эксплуатация. Пострадавшие выезжали за границу для трудоустройства. Там их держали в рабских условиях", - рассказал Крищенко.

По его словам, некоторые ехали заработать сами, а некоторых - вывезли за долги.

Артем Крищенко добавил, что чаще всего жертвами сексуальной эксплуатации становятся украинские девушки, которых вербовщики отправляют за границу для оказания сексуальных услуг.

"Сейчас злоумышленники пытаются организовать цели "агентства" для "работы" в этой сфере. Недавно мы задержали трех организаторов всемирной, так сказать, сети... Администраторы располагали информацией о полутора тысяче проституток", - сказал он.

Представитель Нацполиции отметил, что молодой человек и две женщины организовали "агентство", которое по заказу клиента организовывало выезд своих "работниц" в любую страну мира. За три дня пребывания "сотрудника" за рубежом организаторы получали от 20 до 50 тысяч долларов.


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