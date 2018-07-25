» » Все КПВВ Донбасса работают в штатном режиме

Все КПВВ Донбасса работают в штатном режиме

Сегодня, 09:26 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 29 июля, пересекли 33,8 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутовое" - 15/10.

В общем, как сообщают в Госпогранслужбе, за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 33,8 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 7380 человек и 1000 транспортных средств;

"Марьинка" - 8160 человек и 1710 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7540 человек и 1570 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3050 человек и 730 транспортных средств;

"Станица-Луганск" - 7660 человек.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:24

С начала года Нацполиция обнаружила почти полсотни случаев трудовой эксплуатации мужчин

Сегодня, 11:37

Пограничники напоминают правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Сегодня, 11:00

Минобороны решило повысить зарплаты военным

Сегодня, 10:56

Плательщикам налогов Луганщины возвращено почти 76 млн грн НДС

Сегодня, 10:52

Крищенко: В Украине должен быть введен открытый реестр педофилов

Сегодня, 09:59

Военные саперы уничтожили 50 запрещенных российских мин в зоне ООС

Сегодня, 09:26

Все КПВВ Донбасса работают в штатном режиме

Сегодня, 08:57

Боевики за сутки 30 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

28-07-2018, 19:55

ДРГ российских террористов пыталась захватить позиции ВСУ в Луганской области - 4 боевика уничтожены

27-07-2018, 17:50

ПриватБанк завершил первое полугодие с прибылью 6,9 млрд грн

27-07-2018, 17:10

В Луганской области 7 раз сообщили о минировании автовокзалов, станций и рынков

27-07-2018, 14:58

Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 12:24

С начала года Нацполиция обнаружила почти полсотни случаев трудовой эксплуатации мужчин

Сегодня, 11:00

Минобороны решило повысить зарплаты военным

Сегодня, 10:52

Крищенко: В Украине должен быть введен открытый реестр педофилов

Сегодня, 10:24

В Бердянске открыли центр для переселенцев

Сегодня, 09:56

В ПФУ проведут аудит

Сегодня, 09:11

В Украине пройдут сильные грозовые дожди

Сегодня, 09:07

Новинского внесли в базу «Миротворца»

27-07-2018, 10:56

Крестный ход в Киеве: список перекрытых улиц

27-07-2018, 10:53

В Киеве перекрыты улицы и усилены меры безопасности

25-07-2018, 19:19

Ливень в Киеве: фото последствий

25-07-2018, 19:04

Непогода в столице: В Киеве обвалился Кирилловский путепровод

25-07-2018, 17:32

Непогода в Киеве: дождем затопило улицы и подземные переходы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 