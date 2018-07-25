Все КПВВ Донбасса работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 29 июля, пересекли 33,8 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутовое" - 15/10.

В общем, как сообщают в Госпогранслужбе, за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 33,8 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 7380 человек и 1000 транспортных средств;

"Марьинка" - 8160 человек и 1710 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7540 человек и 1570 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3050 человек и 730 транспортных средств;

"Станица-Луганск" - 7660 человек.