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ДРГ российских террористов пыталась захватить позиции ВСУ в Луганской области - 4 боевика уничтожены

Сегодня, 19:55 citynews.net.ua | Напечатать

ВСУ ликвидировали четверых боевиков российско-оккупационных войск во время попытки захватить украинские позиции в районе поселка Крымское Луганской области.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, днем, 28 июля, используя режим прекращения огня, вражеская ДРГ в составе до 15 боевиков предприняла попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское.

Военные  на передовых позициях приняли бой с почти вчетверо превосходящими силами противника.

Благодаря подмоге резервной группы во главе с командиром роты, атаку россиских террористов удалось отбить. Отход террористов прикрывала артиллерия.

Отрезая путь назад боевикам, минометное подразделение Объединенных сил открыло огонь. Ликвидированы до четырех оккупантов и шестеро ранены.

"К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", - сказано в сообщении штаба.

Командование подчеркивает, что военные придерживаются минских договоренностей и режима прекращения огня, "но сегодня еще раз напомнили российско-оккупационным войскам, что в случае угрозы жизни наших военнослужащих, готовы дать жесткий и неизбежный отпор".


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