ДРГ российских террористов пыталась захватить позиции ВСУ в Луганской области - 4 боевика уничтожены

ВСУ ликвидировали четверых боевиков российско-оккупационных войск во время попытки захватить украинские позиции в районе поселка Крымское Луганской области.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, днем, 28 июля, используя режим прекращения огня, вражеская ДРГ в составе до 15 боевиков предприняла попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское.

Военные на передовых позициях приняли бой с почти вчетверо превосходящими силами противника.

Благодаря подмоге резервной группы во главе с командиром роты, атаку россиских террористов удалось отбить. Отход террористов прикрывала артиллерия.

Отрезая путь назад боевикам, минометное подразделение Объединенных сил открыло огонь. Ликвидированы до четырех оккупантов и шестеро ранены.

"К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", - сказано в сообщении штаба.

Командование подчеркивает, что военные придерживаются минских договоренностей и режима прекращения огня, "но сегодня еще раз напомнили российско-оккупационным войскам, что в случае угрозы жизни наших военнослужащих, готовы дать жесткий и неизбежный отпор".