Президент учредил стипендию им. Левка Лукьяненко для поддержки политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко учредил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки украинских заложников, которых удерживают в российском плену. Соответствующий указ подписан президентом в среду, 25 июля, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что указ носит название "О неотложных мерах относительно защиты прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, удерживаемых Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, уволенных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей".

Также Порошенко поручил Кабинету министров обеспечить выплаты этой стипендии. Выплаты должны быть оформлены уже в этом году.

"Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на правительство возложена мероприятия по реабилитации и адаптации освобожденных лиц, которые были незаконно задержаны, содержались на территории России. Кроме того, вопрос касается адаптации членов семей политзаключенных