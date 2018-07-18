Луганчанин завоевал серебро мировых соревнований по современному пятиборью

Луганчанин завоевал серебро мировых соревнований по современному пятиборьюСегодня, 16:51
С 11 по 15 июля в Германии (город Галле) проходил чемпионат мира по современному пятиборью категории «Мастерс».
Об этом сообщает управленин молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации
К соревнованиям присоединились 135 спортсменов из 25 стран.
Национальную сборную представляли 16 спортсменов, среди которых спортсмен из Луганщины - Станислав Коваль (42 года).
По результатам соревнований, Станислав пополнил копилку национальной сборной серебряной наградой, выступив в командном первенстве по пятиборью.
В общем, национальная сборная Украины на мировых соревнованиях завоевала 16 наград.