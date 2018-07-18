Луганчанин завоевал серебро мировых соревнований по современному пятиборью

С 11 по 15 июля в Германии (город Галле) проходил чемпионат мира по современному пятиборью категории «Мастерс».

Об этом сообщает управленин молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации

К соревнованиям присоединились 135 спортсменов из 25 стран.

Национальную сборную представляли 16 спортсменов, среди которых спортсмен из Луганщины - Станислав Коваль (42 года).

По результатам соревнований, Станислав пополнил копилку национальной сборной серебряной наградой, выступив в командном первенстве по пятиборью.

В общем, национальная сборная Украины на мировых соревнованиях завоевала 16 наград.