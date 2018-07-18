Министерство финансов заявляет о полном объеме финансирования выплат пенсий

Расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий, по состоянию на 25 июля полностью профинансированы.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, в министерстве отметили, что согласно помесячной росписи ассигнований общего фонда госбюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль этого года утверждены в сумме 83,4 млрд гривен.

"По состоянию на 25.07.2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью", - отметили в Минфине.

Также указано, что 12 июля 2018 года Пенсионному фонду был перечислен последний платеж на сумму 2,5 млрд гривен.

В Минфине добавили, что ПФУ в соответствии с Бюджетным кодексом на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.

"23 июля 2018 года с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

В министерстве призвали обращаться в Пенсионный фонд за информацией о графике выплат пенсий.

Отметим, что ранее глава правительства Владимир Гройсман возложил ответственность за задержки с выплатой пенсий в июле на руководство Пенсионного фонда Украины. Кроме того, он поручил до конца недели урегулировать ситуацию.

"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам… К концу недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ, и в отношении руководителей в регионах", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что все бюджетные трансферты перечисляются вовремя.

"Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Принимайте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась", - добавил Гройсман.