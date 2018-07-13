Волкер выступил за пролонгацию неработающего закона об особом статуса Донбасса

Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что от продолжения действия закона о так называемом особом статусе Донбасса Украина получит больше позитива, чем если этого не произойдет. В противном случае Россия может воспользоваться ситуацией. Об этом американский дипломат заявил в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

"Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они предприняли необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. Зато Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск", - заявил Волкер.

В то же время, по его словам, закон был принят, но не было его применения.

"На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы. Поэтому я не вижу никакого вреда в продлении действия закона", - продолжил он.

"Законодателям решать, голосовать или нет. Я только могу сказать, что я не вижу ущерба в продлении действия закона и наоборот - вижу минусы для того, чтобы этого не сделать. С украинской позиции было бы логичным продолжать давить на Россию, не позволить ей использовать приостановление действия закона против Украины", - подытожил Волкер.