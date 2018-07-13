В Лисичанске будут судить одного из организаторов псевдореферендума в 2014 году

Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении одного из организаторов псевдореферендума во временно оккупированном Лисичанске в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, весной 2014 года житель Лисичанска создал избирательный участок в одной из местных школ. Он также обеспечил доставку и хранение бюллетеней, а после проведения так называемого голосования передал их представителям "ЦИК ЛНР".

Преступника будут судить заочно, поскольку он скрывается от правоохранителей.

Производство было открыто по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).