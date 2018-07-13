Сегодня, 25 июля, в Минске пройдет очередное заседание по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинская сторона на сегодняшнем заседании гуманитарного подгруппы ТКГ в Минске ожидает от РФ ответа на предложение разблокировать вопрос обмена заложников, а именно, собираются ли забрать 36 граждан РФ, которые стремятся вернуться на Родину, и отдать нам Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба, других украинских и крымских татар из российских тюрем.