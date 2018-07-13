В Берлине Меркель и Лавров обсудили ситуацию в Украине

В Берлине Меркель и Лавров обсудили ситуацию в УкраинеСегодня, 10:21
Канцлер Германии Ангела Меркель 24 июля встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Об этом пишет "Европейская правда".
"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Масс. Ранее эту встречу публично не анонсировали.
Немецкое правительство также сообщило, что проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.
Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.