Террористы решили не выпускать из Донецка должников за коммунальные услуги

В "министерстве юстиции" ОРДО утверждают, что их так называемая исполнительная служба может ограничивать выезд жителей оккупированной части Донецкой области из-за долгов за коммунальные платежи.

Об этом заявил представитель "исполнительной службы ДНР" Евгений Суржко.

Он сказал, что в случае наличия долгов за коммунальные услуги "исполнительная служба" может взыскать их через "суд".

В случае уклонения должником обязательств, возложенных решением "суда", "государственный исполнитель" боевиков "имеет право обратиться в суд с представлением о временном ограничении в праве выезда должника за пределы "ДНР".

По его словам, суд боевиков рассматривает это представление "государственного исполнителя" и выносит соответствующее постановление.

После этого указанное определение направляют для исполнения в "пограничную службу" и после полной оплаты суммы долга, "государственный исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства", которым снимает все ограничения, в том числе и относительно выезда должника за пределы ОРДО.

Кроме того, в ОРДО добавили, что там имеют право обращать взыскание на недвижимое имущество должника.