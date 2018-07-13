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СБУ считает, что ДТЭК Ахметова угрожает энергобезопасности

Сегодня, 17:30 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины в начале июля направила письмо в Совет оптового рынка электроэнергии, призвав остановить "угрозу энергетической безопасности государства вследствие возможного принятия предложенных изменений в Правила оптового рынка электроэнергии".

Как сообщает Главком, причиной для беспокойства стала информация "о попытках отдельных субъектов генерации установить монопольное положение на оптовом рынке электроэнергии, что может иметь негативные последствия для энергетической отрасли государства". СБУ в связи с этим прибегла к мероприятиям по контрразведывательной защите объектов критической инфраструктуры в сфере энергетики.

По информации спецслужбы, в начале июня Совет ОРЭ обратился к правительству с просьбой утвердить изменения в Правила оптового рынка электрической энергии. На этих изменениях еще с осени 2017 года настаивала энергетическая корпорация ДТЭК миллиардера Рината Ахметова.

Суть предложений заключается в том, чтобы диспетчерский центр (НЭК Укрэнерго) принудительно не включал в работу энергоблоки тепловых электростанций, которые работают на антрацитовому угле, даже если их ценовые предложения будут меньшими по сравнению с предложениями энергоблоков, сжигающих газовое угля. То есть предлагается утвердить приоритетное использование именно электроэнергии, произведенной из угля марки Г, поясняет издание.

Отмечается, что в случае реализации этой схемы больше всего выиграет энергохолдинг Ахметова. Остановка антрацитовых блоков означает, что их доходы будут перераспределены между другими производителями. А учитывая то, что 75% всей тепловой генерации принадлежит Ахметову, становится понятным, кто этот "другой производитель"... В самом же минусе окажется предприятие Донбассэнерго. Если изменения в Правила ОРЭ будут внесены, то, по расчетам этой компании, например, в межотопительный сезон остановится единственный работающий энергоблок ее Славянской ТЭС, ведь он работает на антраците. В течение шести месяцев постоянные расходы Донбассэнерго будут покрываться лишь на 40%. В компании считают, что это доведение его до искусственного банкротства.


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