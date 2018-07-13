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Прокуратура спустя 4 года наконец решила проверить на сепаратизм Горохова, Кравченко, Харина, Пристюка и Голенко

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура спустя 4 года наконец решила проверить на сепаратизм Горохова, Харина, Пристюка и Голенко Генпрокуратура подала в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа и бывших чиновников Луганской области.

Об этом сообщает 23 июля пресс-служба ГПУ.

Речь идет о народном депутате Украины VII созыва Сергея Горохове, бывшем председателе Луганского областного совета Валерии Голенко, его первого заместителе Евгении Харине, мэре Луганска Сергее Кравченко и его первого заместителя Манолисе Пилавове, который в настоящее время работает у российских террористов.

Отмечается, что 20 июля ГПУ подала в Печерский районный суд Киева ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении указанных лиц, подозреваемых в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области тяжких и особо тяжких уголовных преступлений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александром Ефремовым.

Если суд удовлетворит ходатайство Генпрокуратуры, подозреваемых ожидает судебный процесс по заочной процедуре аналогичный тому, что в настоящее время осуществляется в Сватовском районном суде Луганской области, в отношении старшего следователя комендатуры "ЛНР", Корниевского А. Ю.

По неофициальным данным, часть обвиняемых, а в частности экс-депутат С. Горохов, в настоящее время проживают в оккупированном Луганске, где ведут бурную деятельность. Проще говоря, такой приговор им ничем не угрожает, однако не всем.

Есть сведения о том, что экс-мэр Луганска С. Кравченко, в настоящее время проживает в городе Днепре, где его неоднократно видели. Если СБУ удастся установить его место нахождение, ему предстоит разделить апартаменты со своим политическим соратником А. Ефремовым в Старобельском СИЗО.


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