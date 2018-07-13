Временное материнство или какие права есть у суррогатных матерей

Сегодня в Украине есть немало женщин, которые становятся суррогатными мамами и вынашивают детей других биологических родителей. Отношение общества к такому явлению неоднозначное, но оно существует в правовом поле, и такие услуги даже открыто рекламируются.

Насколько защищены права временных матерей и детей, которых они рожают? На этот и другие вопросы отвечает директор Департамента правовой, социальной и гуманитарной помощи Общественной организации «Ла Страда – Украина», адвокат Марина ЛЕГЕНЬКА.

- Насколько суррогатное материнство востребовано в Украине?

- Репродуктивная технология суррогатного материнства достаточно нова в Украине и приобретает у нас все большее распространение. Достаточно часто это связано с тем, что за соответствующими услугами сюда обращаются иностранные пары, желающие получить ребенка, а в их странах такая практика не доступна. В Украине это законно. Работают соответствующие клиники, юристы оформляют необходимые документы.

Большинство европейских стран сегодня отказываются от этой технологии. И на самом деле суррогатное материнство позволено лишь в Украине, России, Беларуси и некоторых штатах США.

- Женщины каких регионов нашей страны чаще всего предлагают свои услуги временных матерей?

- В «Ла Страда – Украина» на Национальную «горячую линию» за консультациями юристов или психологов обращаются женщины, которые собираются стать суррогатными мамами, уже вынашивают или даже родили такого ребенка. В прошлом году мы имели 71 соответствующий звонок. В преимущественном большинстве это Центральная и Западная Украина. Сейчас добавились и звонки из восточных регионов, но это тенденция конца прошлого года и начала нынешнего – раньше их было значительно меньше.

- Какие социальные слои они представляют?

- Распространен стереотип, что на этот шаг отваживаются бедные женщины. В действительности это не так. Большинство женщин, становящихся суррогатными мамами, не бедные, но нуждаются в материальном ресурсе из-за определенных обстоятельств. Мне известны случаи, когда речь шла о деньгах на обучение ребенка, на лечение близких родственников. Есть категория женщин, которые решают таким образом вопросы содержания детей после развода с мужем.

- Насколько высок «суррогатный» гонорар?

- Это зависит от многих факторов: от того, сколько детей вынашивается, услугами какого медицинского учреждения пользуются. В среднем это может быть 10 тыс. условных единиц. Но может быть и больше – до 20 тыс.

Это непосредственное вознаграждение при рождении здорового ребенка.

Разные обстоятельства, условия могут и должны быть прописаны в договоре. Поэтому когда наши юристы на «горячей линии» консультируют таких женщин, то подчеркивают, что нужно очень четко отрабатывать все пункты договора. Женщина должна знать, что получит в случае, если что-то пойдет не так с беременностью, будет ли финансироваться дополнительно, например, питание беременной женщины, возможное изменение места ее проживания, дополнительные медицинские затраты. Некоторые женщины категорически не хотят оставлять свое жилье, потому что имеют определенную социальную привязку, близость к месту работы, например. А некоторые наоборот настаивают, что им необходимо выехать едва ли не с первых дней беременности, потому что стесняются, не хотят, чтобы о беременности узнали близкие и знакомые.

- Выдвигаются ли какие-то требования к суррогатным матерям?

- Четкого ограничения по возрасту нет, но из полученных обращений видим, что в среднем это женщины 30 лет.

Относительно состояния здоровья есть определенные медицинские протоколы, соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины, по которому проводятся медицинские обследования. Здесь есть определенные медицинские критерии.

Есть еще один критерий: женщина обязательно должна иметь хотя бы одного здорового ребенка, которого родила.

В случае, если эта женщина замужем, на услуги суррогатной мамы ей нужно обязательное согласие мужа.

- Кто преимущественно пользуется услугами украинских суррогатных матерей – иностранные или украинские пары?

- Я уже говорила, что в последнее время стало значительно больше запросов из-за рубежа. По информации женщин, которые нам звонят, это преимущественно Германия, Франция, Бельгия, Испания. 90% - это страны ЕС.

Стоимость репродуктивной технологии достаточно высока. Ведь речь идет не только о гонораре суррогатной маме. Проводятся дорогие медицинские процедуры. Не всем украинским парам, которые бы хотели иметь собственного ребенка, это доступно.

Для иностранцев «украинский вариант» как раз более приемлем: по сравнению с США он стоит намного дешевле.

- Как суррогатное материнство вписывается в действующее украинское законодательство?

- У нас нет специального закона, который бы регулировал эту сферу репродуктивных технологий. Но у нас есть норма в Семейном кодексе, что происхождение ребенка, рожденного при помощи репродуктивной технологии суррогатного материнства, определяется от биологических родителей. А значит, Семейный кодекс четко регулирует правоотношения суррогатного материнства. В соответствии с данной нормой, родительские права принадлежат супругам, давшим согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий.

Соответственно прописана норма о регистрации такого ребенка: родители самостоятельно регистрируют его после рождения с соответствующими медицинскими документами.

Законодательство четко закрепляет рождение и происхождение такого ребенка, но не регулирует при этом больше никаких вопросов. Они регулируются нормами гражданского права, поскольку речь идет о договорных отношениях. То есть, нет никаких четких ограничений.

Также есть соответствующий приказ Министерства здравоохранения, регулирующий эту репродуктивную технологию исключительно с медицинской точки зрения. Но есть определенные вещи, терминология, которые должны быть закреплены на законодательном уровне.

Исходя из ситуации, сложившейся сегодня в Украине, актуальным является принятие специального закона, который бы комплексно регулировал вопросы суррогатного материнства.

- То есть, по украинскому законодательству суррогатные матери не имеют прав на ребенка, которого выносили?

- В абсолютном большинстве Семейный кодекс определяет четко происхождение такого ребенка от пары, предоставившей биологический материал. Проблемы возникают. Иногда – в правовом поле, иногда – из-за психологической нагрузки на суррогатных матерей.

В прошлом году к нам обратилась суррогатная мама из Киева, которая выносила ребенка до восьмого месяца беременности, а потом отказалась его отдавать. Она звонила, что заехала в сельскую местность, и будет жить там с младенцем, хотя дома имела собственного ребенка.

С этой женщиной не единожды общался наш психолог. Жаль, что соответствующий специалист с самого начала не оценил готовность женщины стать суррогатной мамой, не увидел проблем и не отреагировал на них.

В другом случае ребенок во время рождения получил серьезную травму. Биологические родители, которые были заказчиками, не отказались от него и забрали, в полной мере уплатили гонорар суррогатной маме. Хотя в соответствии с договором они не должны были этого делать.

Случаются судебные споры, касающиеся признания родительских прав, но решения, о которых я знаю, выносятся в пользу биологических родителей в том случае, если был заключен соответствующий договор.

- Какие права закрепляются за суррогатной матерью, как она может их защитить и с какими рисками чаще всего сталкивается?

- Все права суррогатной мамы выписываются лишь трехсторонним договором между ней, биологическими родителями ребенка и клиникой. Тут может быть несколько групп прав.

Это медицинские права, когда четко прописывается, какие медицинские осмотры осуществляются, какая медицинская поддержка и в каком объеме будет предоставляться во время беременности женщины и пр.

Есть экономические права, касающиеся вознаграждения суррогатной мамы, оплаты ее питания, если необходимо – изменения места проживания. В некоторых случаях может обуславливаться дополнительное ежемесячное вознаграждение, скажем, 300 евро.

Поэтому тут нужно четко смотреть на договор, и в каждой клинике он разный. Женщина обычно нуждается в работе с психологом, и эту психологическую поддержку также очень часто обеспечивает клиника. Но как раз этот вопрос является очень проблемным. Учитывая увеличение спроса на суррогатных матерей, клиника не оценивает очень глубоко психологическую готовность женщины стать суррогатной мамой. И не оказывает надлежащей поддержки в этом вопросе во время беременности.

Суррогатной маме запрещено узнавать, где находится рожденный ею ребенок и что с ним происходит. Но многие женщины постоянно об этом думают, обращаются к психологам, в том числе, в нашу организацию. Им кажется, что они оставили ребенка, поэтому не могут смириться с ситуацией. Поэтому как раз внимание к психологическому состоянию женщине очень нужно.

- Как защищены права детей суррогатных матерей? Сохраняются ли они за ними в тех странах, куда их вывозят?

- Это один из самых сложных вопросов, который вызывает немало дискуссий. Есть законодательно закрепленные права биологических родителей. Более-менее понятно с правами суррогатной мамы: это ее свободное волеизъявление. Мол, мое тело – мое дело, что хочу, то и делаю с ним в рамках закона. А как с правами ребенка?

Когда речь идет об эмбрионе во время пересадки, то конечно, мы не говорим о ребенке и его правах. Но когда он рожден, то в соответствии с международными стандартами, имеет право знать свое происхождение и родителей, от которых он имеет происхождение. Но это не предусмотрено этой репродуктивной технологией. И поскольку свидетельство выдается исключительно на биологических родителей, обычно такие дети не узнают о своих суррогатных матерях. Они не имеют никаких правовых оснований для этого и это просто невозможно отследить.

- Можно ли считать суррогатное материнство проявлением торговли людьми?

- С точки зрения закона, нет, нельзя. Это является видом репродуктивной технологии, а не торговлей людьми. Но вместе с тем суррогатное материнство – тонкая сфера, ею могут воспользоваться для злоупотреблений. И суррогатное материнство является одним из рисков вовлечения в ситуацию торговли людьми. Мы в Украине имеем случаи, когда женщинам предлагали стать суррогатными мамами и под этим видом вынуждали оказывать сексуальные услуги.

- Насколько в вашем понимании этично суррогатное материнство?

- Для меня лично это сложный вопрос. Отвечая на него как юрист, я скажу, что это вполне законно, это свободный выбор женщины и пока это в рамках закона, это может быть.

Все допустимо и в этическом плане. Но с точки зрения психологической готовности это очень тяжело. Суррогатной маме сложно отстраниться и убедить себя, что она вынашивает и рожает не своего ребенка. Об этом говорят все, с кем из них приходилось общаться. У некоторых остаются психологические травмы на длительное время. Поэтому не для всех женщин суррогатное материнство посильно и возможно.

Владимир ДОБРОТА, Национальный пресс-клуб «Украинская перспектива»