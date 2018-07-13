За 6 месяцев луганские спортсмены завоевали 866 медалей в различных видах спорта

На мировых, европейских и всеукраинских соревнованиях луганчане завоевали 866 медалей (339 золотых, 296 серебряных и 231 бронзовую). Такие результаты выступлений луганских спортсменов в I полугодии 2018 года. Об этом сообщили Управление молодежи и спорта Луганская ОГА.

- Как руководитель управления, я горжусь нашими спортсменами и их достижениями. Каждая завоеванная медаль - прославляет наш край, нашу страну, - отметил начальник управления молодежи и спорта ОГА Антон Волохов. Он добавил, что достижения спортсменов были бы невозможны без слаженной работы областной государственной администрации во главе с руководителем Юрием Гарбузом и спортивного сообщества Луганщины. - Я благодарен тем людям, которые осуществляют вклад в развитие спорта области, поддерживают и приумножают спортивный потенциал Луганщины.

За этот период, спортсмены области завоевали 228 наград различного достоинства по олимпийским видам спорта, 530 медалей - по неолимпийским видам спорта. Еще 108 наград завоевали спортсмены с инвалидностью Луганщины.