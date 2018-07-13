В Луганской области появились новые объединенные территориальные громады

В мае-июле 2018 года в Старобельском и Станично-Луганском районах области активизировался процесс добровольного объединения территориальных громад.

Образована Шульгинськая, Калмыковская, Пидгоривская и Веселовская сельские ОТГ Старобельского района, по которым облгосадминистрацией направлено обращение в ЦИК о назначении первых местных выборов.

Также продолжается процесс образования Широковской, Великочерниговской, Нижнетепловськой и Красноталовской ОТГ Станично-Луганского района, две первые из которых принимают окончательное решение о добровольном объединении после получения заключения облгосадминистрации, а остальные - обратились за его предоставлением.

Всего в Луганской области создано 16 объединенных территориальных громад, две из них Белокуракинском и Новопсковском районах.

Кроме этого, облгосадминистрация повторно обратилась в ЦИК о назначении первых местных выборов на территории Новоайдарской и Горской ОТГ, образованных в 2015 и 2017 годах.