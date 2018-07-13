Луганская Заря узнала своего первого соперника в борьбе за кубок Лиги Европы

В Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного этапа Лиги Европы. В результате жеребьевки луганская Заря узнала своего первого соперника в борьбе за еврокубок.

Борьбу за престижный футбольный трофей луганская "Заря" под руководством Юрия Вернидуба начнет со встречи с португальской "Брагой".

Первый поединок состоится в Украине Украины 9-го августа, ответный матч запланирован на 16-е августа.

"Брага" в прошлом сезоне заняла 4-е место в чемпионате Португалии, уступив зоне Лиги чемпионов всего 6 пунктов.

Также жеребьевка определила и соперника ФК "Мариуполь" - им стал шведский "Юргорден".