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Новые правила оформления больничных в Украине начнут действовать с 1 октября

Сегодня, 17:41 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 октября 2018 года в Украине начнет действовать новая форма заявления-расчета для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам и отдельных выплат пострадавшим на производстве. Об этом сообщает Фонд социального страхования.

Документ оформляет и подает в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины или его отделения страхователь (работодатель). Соответствующее постановление «Об утверждении Порядка финансирования страхователей для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам в связи с временной потерей нетрудоспособности и некоторых выплат пострадавшим на производстве за счет средств ФССУ» правление Фонда утвердило на своем внеочередном заседании 19 июля.

Новая форма заявления-расчета объединила документы, на основании которых осуществлялось финансирование страхователей до реорганизации Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

В частности, согласно принятому Порядку, оформленное заявление-расчет может быть передано работодателем и принято Фондом в электронном виде с применением электронной цифровой подписи.

Кроме того, Порядок вводит новые подходы к обслуживанию страхователей, позволит усовершенствовать систему финансирования и предотвратить возможные ошибки при определении размера помощи и страховых выплат.

С этой целью рабочие органы исполнительной дирекции Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае обнаружения ошибок предоставлять рекомендации страхователю по их устранению еще до финансирования выплат. Это позволит избежать штрафов, которые сегодня могут накладываться на работодателя в случае обнаружения неправомерного использования средств Фонда социального страхования Украины во время проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов.

Также с 1 октября этого года вступает в силу система информирования работодателем об осуществлении выплаты застрахованным лицам, имеющим целью уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни (оплата по больничным листам), выплате пособия по беременности и родам, осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве.


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