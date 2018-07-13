Российские боевики на Донбассе устраивают облавы на призывников

Боевики на Донбассе проверяли автомобили и автобусы в поисках мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на данные разведки во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"19-20 июля в населенных пунктах и ​​на пунктах пропуска, находящихся на оккупированной территории, так называемыми "правоохранительными органами" проводилась проверка автомобильного транспорта и автобусов. Особое внимание уделялось лицам мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет , которые имеют опыт прохождения службы в силовых структурах ", - сообщил Гуцуляк.

По данным разведки, полученная информация в дальнейшем заносилась в отдельную базу для использования во время проведения мобилизационных мероприятий.

"Мужчин опрашивали относительно цели поездки и пункта назначения, проверялись документы, удостоверяющие личность, наличие регистрации во временно оккупированных населенных пунктах, а мобильные телефоны изымались для проверки. Полученная в ходе проверки информация заносилась оккупантами в отдельную базу данных для последующего использования во время проведения мобилизационных меры", - отметил он.