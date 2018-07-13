» » Российские террористы препятствуют жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей поступать в украинские вузы

Российские террористы препятствуют жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей поступать в украинские вузы

Сегодня, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

Российские террористы препятствуют жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей поступать в украинские вузы.

Как рассказал в интервью Громадському радио Олег Шаров, генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОНК, российские боевики угрожают родителям и семьям детей, которые едут учиться на территорию, подконтрольной правительству Украины.

Местная власть на оккупированных территориях в самых разнообразных формах - напрямую, через работодателей и так называемую «социальную систему». Во-вторых, предъявляют особые требования к проверке молодежи при пересечении линии разграничения. Третий вариант - проводят промывание мозгов молодежи, об отсутствии перспектив на территории Украины и что их там никто не ждет, Украина их не примет, учреждения высшего образования не возьмут их и так далее. При этом, по мнению Олега Шарова, благодаря медиа постепенно удалось переломить этот информационное пространство и сегодня молодежь на оккупированных территориях по крайней мере знает, что ее ждут и примут на учебу.

Но, несмотря на противодействие боевиков, количество поступающих в украинские ВУЗы с оккупированных территорий увеличивается с каждым годом.

«В 2018 году реализуется такая же схема поступления для абитуриентов из оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которая была введена в 2016 и усовершенствована в 2017 году. С одной стороны, молодежь имеют возможность, обучаясь заочно в Международной украинской школе, подготовиться к ЗНО, сдать его и поступать в любой ВУЗ Украины на общих основаниях. С другой стороны, если сделать это не удается, они имеют возможность приехать в центры «Донбасс - Украина», которые созданы в 35-ти учреждениях высшего образования. В этих центрах они имеют возможность пройти аттестацию за курс полного общего среднего образования, на основании своей образовательной декларации получить документ и поступить в учреждения высшего образования не по результатам ЕГЭ, а по результатам экзаменов, которые сдают в этих заведениях».

В прошлом году было существенное увеличение по сравнению с 2016 годом. Я надеюсь, с тем, что мы стали более активно работать - украинское правительство, украинская сторона существенно повысила свою активность в отношении молодежи. Конечно, важный момент, молодежь, особенно та, которая проживает на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, увидела бесперспективность обучения и получения образования в так называемых «учреждениях высшего образования» «ДНР», «ЛНР». По статистике, то к концу кампании мы традиционно три года воздерживаемся от публикации данных по приезду из Крыма и Донбасса из соображений безопасности, возможности принять участие в ней жителей оккупированных территорий, учитывая достаточно жесткое сопротивление оккупанта. Более того, с прошлого года мы шифруем фамилии поступающих в учреждения высшего образования, которые приезжают с оккупированных территорий - через общенациональную базу данных их фамилии невозможно узнать» - рассказал Олег Шаров.

 


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:41

Новые правила оформления больничных в Украине начнут действовать с 1 октября

Сегодня, 15:04

Российские боевики на Донбассе устраивают облавы на призывников

Сегодня, 15:00

Двух сотрудников «Генпрокуратуры ЛНР» ждет суд и 10 лет тюрьмы

Сегодня, 14:57

Российские террористы препятствуют жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей поступать в украинские вузы

Сегодня, 14:29

В оккупированном Луганске возле автомобиля нашли взрывное устройство с часовым механизмом

Сегодня, 13:02

В Луганской области 11 спортивных проектов получат более 43 миллионов гривень

Сегодня, 10:36

22 июля российские террористы 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Сегодня, 10:09

В Луганской области без электроэнергии остаются Екатериновка, Троицкое и Золотое

Сегодня, 10:06

Новости из зоны: Кто не хочет мира в Луганске и Донецке

Сегодня, 09:54

Єкс-Президент Естонії: Цифрування допомогло кардинально скоротити корупцію

Вчера, 20:41

В Луганской области без света остались более 3,5 тыс. потребителей

21-07-2018, 14:58

В Харькове диверсант хотел подорвать состав с топливом из гранатомета

Новости Украины:

Сегодня, 15:03

Более 50 нардепов пропустили 90% голосований Рады за сессию

Сегодня, 14:32

Генпрокурор Луценко стал дедом (фото)

Сегодня, 13:57

В Одесский порт зашли корабли НАТО

19-07-2018, 12:42

За первое полугодие 2018 года оккупационные власти в Крыму провели 56 обысков в домах крымских татар

18-07-2018, 15:42

В Киеве после укуса клеща более 20 человек подхватили болезнь Лайма

18-07-2018, 13:32

Отелям, самостоятельно устанавливающим себе звезды, грозит штраф до 5% годового дохода

17-07-2018, 14:51

В Ровно застрелили предпринимателя

16-07-2018, 14:59

На Закарпатье экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, арестовали без права внесения залога

16-07-2018, 13:06

В Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метро

13-07-2018, 19:28

В Одессе жители «Радужного» требовали восстановить инфраструктуру

13-07-2018, 17:54

Во Львовской области в результате ДТП погибли 2 человека

13-07-2018, 17:33

Британия призывает освободить Сенцова, Балуха и Куку

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 