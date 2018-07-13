Российские террористы препятствуют жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей поступать в украинские вузы.

Как рассказал в интервью Громадському радио Олег Шаров, генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОНК, российские боевики угрожают родителям и семьям детей, которые едут учиться на территорию, подконтрольной правительству Украины.

Местная власть на оккупированных территориях в самых разнообразных формах - напрямую, через работодателей и так называемую «социальную систему». Во-вторых, предъявляют особые требования к проверке молодежи при пересечении линии разграничения. Третий вариант - проводят промывание мозгов молодежи, об отсутствии перспектив на территории Украины и что их там никто не ждет, Украина их не примет, учреждения высшего образования не возьмут их и так далее. При этом, по мнению Олега Шарова, благодаря медиа постепенно удалось переломить этот информационное пространство и сегодня молодежь на оккупированных территориях по крайней мере знает, что ее ждут и примут на учебу.

Но, несмотря на противодействие боевиков, количество поступающих в украинские ВУЗы с оккупированных территорий увеличивается с каждым годом.

«В 2018 году реализуется такая же схема поступления для абитуриентов из оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которая была введена в 2016 и усовершенствована в 2017 году. С одной стороны, молодежь имеют возможность, обучаясь заочно в Международной украинской школе, подготовиться к ЗНО, сдать его и поступать в любой ВУЗ Украины на общих основаниях. С другой стороны, если сделать это не удается, они имеют возможность приехать в центры «Донбасс - Украина», которые созданы в 35-ти учреждениях высшего образования. В этих центрах они имеют возможность пройти аттестацию за курс полного общего среднего образования, на основании своей образовательной декларации получить документ и поступить в учреждения высшего образования не по результатам ЕГЭ, а по результатам экзаменов, которые сдают в этих заведениях».

В прошлом году было существенное увеличение по сравнению с 2016 годом. Я надеюсь, с тем, что мы стали более активно работать - украинское правительство, украинская сторона существенно повысила свою активность в отношении молодежи. Конечно, важный момент, молодежь, особенно та, которая проживает на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, увидела бесперспективность обучения и получения образования в так называемых «учреждениях высшего образования» «ДНР», «ЛНР». По статистике, то к концу кампании мы традиционно три года воздерживаемся от публикации данных по приезду из Крыма и Донбасса из соображений безопасности, возможности принять участие в ней жителей оккупированных территорий, учитывая достаточно жесткое сопротивление оккупанта. Более того, с прошлого года мы шифруем фамилии поступающих в учреждения высшего образования, которые приезжают с оккупированных территорий - через общенациональную базу данных их фамилии невозможно узнать» - рассказал Олег Шаров.