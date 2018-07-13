В оккупированном Луганске возле автомобиля нашли взрывное устройство с часовым механизмом

В оккупированном Луганске 21 июля местный житель возле своего автомобиля обнаружил неизвестный предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МВД ЛНР».

«В ходе осмотра места происшествия было обнаружено самодельное взрывное устройство. В целях безопасности взрывное устройство было обезврежено на месте, путем отключения часового механизма из схемы электроцепи», – сказано в сообщении.

«Сотрудниками полиции был осуществлен осмотр прилегающей территории, вторичных взрывных устройств и подозрительных объектов не обнаружено», – заявили в т.н. «МВД ЛНР».