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В оккупированном Луганске возле автомобиля нашли взрывное устройство с часовым механизмом

Сегодня, 14:29 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Луганске 21 июля местный житель возле своего автомобиля обнаружил неизвестный предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МВД ЛНР».

В оккупированном Луганске возле автомобиля нашли взрывное устройство с часовым механизмом

«В ходе осмотра места происшествия было обнаружено самодельное взрывное устройство. В целях безопасности взрывное устройство было обезврежено на месте, путем отключения часового механизма из схемы электроцепи», – сказано в сообщении.

В оккупированном Луганске возле автомобиля нашли взрывное устройство с часовым механизмом

«Сотрудниками полиции был осуществлен осмотр прилегающей территории, вторичных взрывных устройств и подозрительных объектов не обнаружено», – заявили в т.н. «МВД ЛНР».

В оккупированном Луганске возле автомобиля нашли взрывное устройство с часовым механизмом

В оккупированном Луганске возле автомобиля нашли взрывное устройство с часовым механизмом


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