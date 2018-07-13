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В Луганской области 11 спортивных проектов получат более 43 миллионов гривень

Сегодня, 13:02 citynews.net.ua | Напечатать

В июле Кабинет министров Украины утвердилПеречень инвестиционных программ и проектов, реализуемых в 2018 году за счет средств Государственного фонда регионального развития.

В Луганской области 11 спортивных проектов получат более 43 миллионов гривень.

За счет средств госбюджета будет продолжена модернизация Луганского областного физкультурного центра «Олимп» в городе Кременная (замена беговых дорожек, реконструкция тренажерного зала).

- В этом году мы хороший результат - прошли 11 проектов именно спортивного направления, среди них - проект по модернизации областного физкультурного центра «Олимп». Это значит, что мы стали на шаг ближе к цели - сделать из центра «Олимп» полноценную Базу олимпийской и паралимпийской подготовки спортсменов, - сказал начальник управления молодежи и спорта облгосадминистрации Антон Волохов. Он отметил, что вопрос модернизации областного спортобьекту находится на личном контроле председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.

Также в Северодонецке проведут капитальный ремонт теннисных кортов КДЮСШ № 1, в пгт Белокуракино - реконструируют спортивную площадку на стадионе БРКУ ФСК "Здоровье"; в Троицкой ОТГ (в Троицкой гимназии, а также селах Воеводское, Демино-Александровка и Ямы) - обустроят площадки с искусственным покрытием; в Сватовском районе - проведут капитальный ремонт стадиона СРКПЗОВ «Гончаровский» и оборудуют три площадки с искусственным покрытием (Сватовская СОШ № 6, Мостковской ООШ и Нижнедуванский СОШ); в городе Кременная - запланировано построить каркасный спортивный зал для школы № 2.

Кроме этого, будет завершено три прошлогодних проекта: ремонт спортивного зала Великоцкой школы (Меловской район) реконструкция спорткомплекса «Возрождение» (г.. Попасная) и строительство школьного спортивного комплекса в Попаснянской СОШ № 1.


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