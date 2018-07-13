В Луганской области без электроэнергии остаются Екатериновка, Троицкое и Золотое.

После грозы, которая 22 июля пронеслась над Луганской областью и обесточила более 3500 домов, луганским энергетикам еще не удалось устранить все повреждения энергосистемы. По состоянию утро 23 июля обесточенными около 1100 потребителей.

Пока не удалось восстановить повреждения линий электропередач в районе населенных пунктов Екатериновка, Троицкое и Золотое.

Для возобновления электроснабжения в этих районах энергетики должны согласовать свои действия с военными, но, по словам энергетиков, на это требуется от одного дня до нескольких суток, в зависимости от ситуации в зоне боевых действий.