Суд конфисковал у священника Киево-Печерской лавры более 50 тысяч долларов и оштрафовал на 1,4 миллиона гривень

Служитель киевского храма, следуя в качестве пассажира поезда Киев-Москва, вез через таможенную границу Украины незадекларированную валюту. При осмотре личных вещей у него обнаружили $52,7 тысяч. Об этом сообщает Судебная власть Украины .

Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения – недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения, конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств.

Адвокат священника подал апелляцию с просьбой освободить священника от административной ответственности, поскольку последний не собирался скрывать денежные средства, которые являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку священник осознанно не задекларировал средства, которые перемещал через таможенную границу Украины.

В декларации священник Киево-Печерской лавры отметил, что везет ручную кладь и валюту в сумме 70 Евро. Кроме того, в ходе устного опроса он также сообщил, что ни валюты, кроме задекларированной им, ни каких-либо других товаров и предметов, которые подлежали обязательному декларированию, он через таможенную границу Украины не перемещает.