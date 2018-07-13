Председателем Луганского отделения Антимонопольного комитета назначен Константин Мешков

11-13 июля 2018 и.о. руководителя аппарата АМКУ Александр Гладский и директор Департамента конкурентной политики Александр Белянский, находясь с рабочим визитом в Северодонецке, представили нового Председателя Луганского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Константина Мешкова.

До этого назначения Мешков занимал должность заместителя директора Департамента - начальника управления международной технической помощи, европейской интеграции и инвестиционной деятельности в Луганской облгосадминистрации.

Накануне трудоустройства в Луганской ОГА, с 2014 года до весны 2017 года, Мешков работал в ГП «Объединенная Компания Укруглереструктуризация», занимался вопросами предотвращения и выявления коррупции.

Как сообщает издание Наші Гроші , в 2018 году Константин Мешков, как кандидат на пост главы территориального отделения, подал декларацию, в которой скрыл наличие бизнес-активов. Речь идет о его участии в ООО «Си Би Электроникс Юкрейн», которым Мешков совладеет в равных долях с поляком Богуславом Цесьляком. Фирма специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием.

При этом, Мешков задекларировал дивиденды жены, Марины Земляной, от ООО «КУА Инвестиционные партнеры», которое подконтрольно нардепу Андрею Журжию.