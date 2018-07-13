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В Украине ранние зерновые уже собраны с половины площадей

Сегодня, 12:32 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 16 июля в Украине ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны с 4,77 млн га, что соответствует 50% площадей под этими культурами. Намолочено 14,72 млн тонн зерна нового урожая при урожайности 30,9 ц/га.

В частности, уже собрано:

- озимой пшеницы - 10,83 млн тонн с 3,34 млн га  га (53% к прогнозу) при урожайности 32,4 ц / га;

- яровой пшеницы - 18,0 тыс. тонн с 7,0 тыс. га (4%) при урожайности 25,7 ц / га;

- озимого ячменя -  2,79 млн тонн с 800 тыс. га(97%) при урожайности 34,9 ц / га;

- ярового ячменя - 648,6 тыс. тонн с 345,4 тыс. га (23%) при урожайности 18,8 ц/га;

- гороха - 413,9 тыс. тонн с 263,1 тыс. га (62%) при урожайности 15,7 ц/га.

А также, начат сбор ржи, которого намолочено 17,2 тыс. тонн с 7,1 тыс. га (5%) при урожайности 24,2 ц/га и овса - 3,8 тыс. тонн с 2,58 тыс. га (1%) при урожайности 14,9 ц/га.

Во всех областях продолжается уборка озимого рапса, который обмолочено на площади 780,4 тыс. Га (80%).

Кроме того, начат сбор ярового рапса, которого намолочено 5,1 тыс. тонн с 3,1 тыс. га (6%) при урожайности 16,5 ц / га.


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