В Луганске террористы 2 месяца издевались над местным жителем, выбивая признание в сотрудничестве с СБУ

Бывший пленник террористов предоставил СБУ свидетельство об издевательствах в застенках так называемой «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил продолжают фиксировать показания украинских пленников, незаконно заключенных террористами.

К украинским спецслужбам обратился луганчанин, который почти два месяца боевики удерживали в подвалах так называемого «МГБ ЛНР». Правоохранители установили, что мужчина был задержан в апреле 2018 в центре Луганска участниками незаконных вооруженных формирований. Применяя к пленнику меры психологического и физического давления, террористы заставляли его признаться в якобы связях с украинскими правоохранительными органами.

Не получив «признаний», боевики увезли заложника к линии разграничения и, угрожая пожизненным заключением, запретили въезд в ОРДЛО и РФ до 2023 года.

Сейчас бывший узник террористов находится на подконтрольной украинской власти территории Луганской области.

СБУ в очередной раз предостерегает граждан во время пребывания на временно оккупированной территории быть осторожными и не привлекать внимание боевиков, чтобы не попасть в их застенки. Чтобы отчитаться перед российскими кураторами в обезвреживании очередных мифических украинских ДРГ, террористы готовы выбивать из людей «признания» любой ценой.

Только с начала этого года шестеро бывших заложников террористов предоставили Службе безопасности Украины свидетельство о физических пытках и моральные издевательства, пережитые в застенках российско-террористических группировок.