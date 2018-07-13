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В Мариупольском порту начали строить зерновой терминал

Сегодня, 10:10 citynews.net.ua | Напечатать

ГП "Мариупольский морской торговый порт" (ММТП) начало реализацию проекта по строительству специализированного перевалочного комплекса зерновых грузов на территории Мариупольского морского порта. Об этом сообщает "Порты Украины".

По словам директора порта Александра Олейника, строительство первой очереди перевалочного комплекса стартовало на минувшей неделе.

"В настоящий момент проводятся земляные работы и забивка свай под силосы", - сказал Олейник.

Кроме того, сейчас выполняются работы по реконструкции гидротехнической части причала №4, которая осуществляется в рамках проекта строительства зернового терминала ГП "ММТП".

"Ведутся работы по демонтажу старых конструкций и инженерных коммуникаций причала, уже приступили к устройству тыловой анкерной стенки новой конструкции причала. Параллельно на смежной территории в тылу причала ГП "ММТП" начаты работы по строительству зерноперегрузочного комплекса", - сообщила пресс-служба Мариупольского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) на минувшей неделе.

В апреле 2018 года ГП "ММТП" и ООО "Риола-Модуль ЛТД" (Киевская область) заключили контракт на строительство первой очереди перевалочного комплекса зерновых грузов в Мариупольском порту. В марте 2018 года строительно-монтажный холдинг "Риола-Модуль ЛТД" выиграл тендер на соответствующий генеральный подряд.


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