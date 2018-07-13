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В Луганской области директор интерната требовала 50 тысяч гривень взятки

Вчера, 20:13 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области директор интерната требовала 50 тысяч гривень взяткиВ Луганской области задержали директора одного из интернатов за организацию системы «откатов». Неправомерную выгоду чиновник требовал от предпринимателей за подписание договора на закупку продуктов питания в интернат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Луганской области.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что размер неправомерной выгоды, которую требует чиновник составляет 10 процентов от перечисленных поставщикам средств.

За предварительно поставленные продукты питания директор интерната потребовал от предпринимателя 50 000 гривен взятки.

Сегодня, 16 июля, сотрудники Управления защиты экономики в Луганской области, военной прокуратуры Луганского гарнизона задержали фигуранта при получении первой части «отката» - 20 000 гривен.

Директора интерната задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 


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