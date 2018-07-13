В Луганской области пострадавшие от домашнего насилия стали чаще обращаться за помощью

За I полугодие 2018 года в Луганской области зафиксировано 1780 обращений в органы власти пострадавшими от домашнего насилия, в то время как в аналогичный период прошлого года 840 обращений (увеличение на 112%), а в I полугодии 2016 года - 484 (+ 268%). По итогам 2017 зафиксировано 1629 официальных обращений.

По мнению Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации, это свидетельствует, что пострадавшие все чаще решаются обратиться за помощью в органы государственной власти или в общественные организации, что свидетельствует о доверии к ним, а также это говорит о постепенном выходе тематики насилия за пределы "частной жизни",

В январе 2018 году вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», которым очерчены новые европейские подходы к оказанию помощи пострадавшим, значительно расширен круг лиц, насилие между которыми считается домашним. Ребенок, ставший свидетелем насилия, отныне также считается жертвой. С января 2019 домашнее насилие станет уголовным преступлением.

Также пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью к мобильным бригадам, созданым в Луганской области по инициативе Фонда ООН в области народонаселения, ЮНИСЕФ и МБФ «Украинский фонд общественного здоровья».

Контакты мобильных бригад социально-психологической помощи пострадавшим женщинам, мужчинам и детям: