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В Луганской области пострадавшие от домашнего насилия стали чаще обращаться за помощью

Сегодня, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

За I полугодие 2018 года в Луганской области зафиксировано 1780 обращений в органы власти пострадавшими от домашнего насилия, в то время как в аналогичный период прошлого года 840 обращений (увеличение на 112%), а в I полугодии 2016 года - 484 (+ 268%). По итогам 2017 зафиксировано 1629 официальных обращений.

По мнению Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации, это свидетельствует, что пострадавшие все чаще решаются обратиться за помощью в органы государственной власти или в общественные организации, что свидетельствует о доверии к ним, а также это говорит о постепенном выходе тематики насилия за пределы "частной жизни",

В январе 2018 году вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», которым очерчены новые европейские подходы к оказанию помощи пострадавшим, значительно расширен круг лиц, насилие между которыми считается домашним. Ребенок, ставший свидетелем насилия, отныне также считается жертвой. С января 2019 домашнее насилие станет уголовным преступлением.

Также пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью к мобильным бригадам, созданым в Луганской области по инициативе Фонда ООН в области народонаселения, ЮНИСЕФ и МБФ «Украинский фонд общественного здоровья».

Контакты мобильных бригад социально-психологической помощи пострадавшим женщинам, мужчинам и детям:

  • Лисичанск (063) 338 38 24, (099) 366 63 02;
  • Рубежное (093) 949 54 39, (099) 326 42 41;
  • Северодонецк (063) 335 85 51, (099) 366 62 80;
  • Кременской район (063) 026 29 73, (099) 366 63 08;
  • Новоайдарский район (097) 824 20 22, (099) 366 64 43;
  • Попаснянский район (093) 949 54 52, (099) 328 25 июня;
  • Станично-Луганский район (097) 824 20 51, (099) 366 63 11;
  • Старобельский район (093) 949 52 54, (099) 326 42 79.

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