В Лисичанске опять пробуют закрыть «копанку» у желатинового завода

В Луганской области правоохранители в очередной раз ликвидировали незаконную копанку, где без разрешительных документов добывали уголь.

Об этом заявил экс-глава луганской военно-гражданской администрации Георгй Тука со ссылкой на слова Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

«Копанка перекрита. Техніка і вугілля арештовані. Дехто скаженіє від люті» - сообщил он на своей странице в Фейсбук.

Это уже не первая попытка пресечь незаконную добычу угля рядом с Лисичанском. Предыдущая попытка борьбы с незаконной добычей угля была предпринята в декабре 2017 года. Тогда северодонецкая полиция и прокуратура сообщили о прекращении работ в карьере по нелегальной добыче угля, а материалы, оборудование, грузовые автомобили и задержанные граждане были переданы следственно-оперативной группе.

К сожалению, все выглядит так, что впоследствии граждане были отпущены, а техника им возвращена без всяких последствий.

Причина такой доброты и альтруизма луганской полиции пока неизвестна.