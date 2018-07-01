Минсоцполитики перераспределило деньги переселенцев на другие программы

Министерство социальной политики перераспределило более 120 млн грн, предназначенных для адресной помощи внутренне перемещенным лицам, на выплаты по другим программам. Это следует из ответа министерства на запрос Центра информации о правах человека.

"По КПКВК 2501480 "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг" уменьшены расходы на сумму 124 198,345 тыс. гривен", - говорится в ответе.

Сумма, на которую была уменьшена программа по адресных выплат переселенцам, перераспределена на программы: по обеспечению безопасности и улучшения условий пребывания отдыхающих в санаториях, сфере управления Минсоцполитики; по выплате денежной компенсации за жилье некоторым категориям лиц, в том числе внутренне перемещенным лицам, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членам их семей; по созданию и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг, в том числе услуг социального характера, в формате "Прозрачный офис" в разных регионах Украины; по осуществлению реабилитационных мероприятий детям с инвалидностью.

В министерстве объясняют, что экономия бюджетных средств стала возможным благодаря уменьшению общего количества учтенных внутренне перемещенных лиц (на 27.05.2017 - 1 584,5 тыс. человек, на 24.05.2018 - 1 508,4 тыс. человек) и мерам, которые принимаются Минсоцполитики для совершенствования контроля за осуществлением социальных выплат переселенцам, в частности усилению адресности выплаты денежной помощи.

Вместе с тем уже по состоянию на 9 июля 2018 года, по обнародованным на сайте того же Минсоцполитики данным, число переселенцев составило 1 млн 515 тыс. 128 человек. То есть больше, чем указанное в ответе министерства количество.

Кроме того, как уточнили в Департаменте реализации государственных социальных программ, экономия обусловлена ​​изменением учета внутренне перемещенных лиц. А усиление адресности означает, что выплаты осуществляются тем переселенцам, подлинность пребывания которых по месту жительства подтверждает проверка.

В Центре отмечают, что проверки осуществляются по дискриминационному постановлению..

Как сообщалось ранее, Киевский апелляционный админсуд 4 июля поддержал позицию Окружного админсуда, который отменил нормативные акты Кабмина о проверках переселенцев для получения пенсий и социальных выплат. Решение апелляционного суда вступило в законную силу 5 июля.

Правозащитники отмечают, что таким образом перераспределять средства нельзя было.

"Как оказалось, эти 124 миллиона гривен были сэкономлены за сокращения численности зарегистрированных ВПЛ, а также в результате проведения проверок места жительства переселенцев и прекращения выплат в результате этих проверок. Но, во-первых, сами проверки нарушают права внутренне перемещенных лиц - ни к одной другой категории граждан подобные процедуры не применяются. Во-вторых, перераспределение средств, по сути, означает, что их вроде выделено больше, чем нужно. Это может привести к тому, что при планировании бюджета для выплат адресной помощи и на следующий год, общая сумма запланированных расходов будет сокращена", - говорит экспертка Центра информации о правах человека, юрист Алена Лунева.

Представительница благотворительного фонда "Право на защиту" Анастасия Одинцова также считает, что перераспределять деньги так, как это сделал Минсоц, было нельзя, ведь жилищные потребности переселенцев абсолютно не решены. По ее словам, уменьшение количества переселенцев, получающих адресную помощь на покрытие расходов на проживание, произошло именно из-за чрезмерных проверок и небольшой суммы компенсации.

"Помощь в 442 грн для работающих переселенцев не решает их жилищных проблем, а также не покрывает оплату коммунальных услуг, а проверки, необходимые для ее получения, являются болезненными и изнурительными. На эту помощь нужно подаваться каждые полгода. К работающему переселенцу приходят с проверкой в рабочее время. Людям приходится в настоящее время отпрашиваться с работы, а мы знаем как трудно переселенцам получить, а если еще отпрашиваться очень часто... То есть эта схема ставит переселенца в тупик и они отказываются от нее ", - говорит Одинцова.

Таким образом, получается, что адресную помощь получает значительное меньшее количество чем зарегистрированные Минсоцполитики 1,5 миллиона человек. Но переселенцы никуда не деваются и их жилищные вопросы не решаются.

"Мы раньше просили увеличить эту помощь до реальной суммы, чтобы она была действительно качестве компенсации за проживание, но в министерстве сказали, что они не могут самостоятельно увеличить стоимость бюджетной программы. А теперь взяли и перераспределили на вещи, не связанные с жилыми потребностями переселенцев, например на систему "Прозрачный офис", - говорит правозащитница.

По ее мнению, эти деньги нужно было перераспределить так, чтобы увеличить адресную помощь для определенных категорий переселенцев - людей с инвалидностью, пенсионеров. Ведь 1000 грн адресной помощи тоже не решает проблем пенсионеров, тем более что сейчас многим из них приостановили выплату пенсий и они на эти 1000 грн не могут выжить.