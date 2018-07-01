Министр Насалик подрался с нардепом Шаховым

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подрался с народным депутатом Сергеем Шаховым. Видео произошедшего выложил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Инцидент произошел под зданием Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, где 12 июля остались ночевать работники угольных предприятий Донбасса

Активные митинги горняков в правительственном квартале столицы продолжаются с середины июня. Тогда горняки обратились к народным депутатам с просьбой принять законопроект №8362, который увеличивает бюджетную поддержку государственных угольных предприятий.