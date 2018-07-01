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На Луганщине продолжается противодействие незаконному перемещению товаров через линию разграничения

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На Луганщине продолжается противодействие незаконному перемещению товаров через линию разграниченияВчера, 12.07.2018, сотрудники управления оперативного обеспечения Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение «Фантом»), которые включены в состав Объединенных сил, совместно с военнослужащими ГПСУ, Вооруженных сил Украины и представителями патрульной службы полиции особого назначения Украины «Луганск-1» ГУНП в Луганской области на блокпосту с. «Геёвка» во время несения службы остановили транспортное средство марки «ГАЗ» под управлением жителя с. Лобачово Новоайдарского района.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Во время осмотра грузовика выявлено промышленное оборудование (линия по производству и расфасовке пищевых продуктов). Установлено, что этот груз был переправлен на лодке в районе юго-западной окраины с. Лобачово на незаконной переправе через р. Северский Донец.

Для проверки достоверности указанной информации и района переправки груза осуществлен выезд к указанному месту, в ходе которого подтвердилось незаконное перемещение указанного груза через линию разграничения.

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-3 КУоАП, составлен и направлен в Новоайдарский районный суд Луганской области.

Задержанное оборудование ориентировочной стоимостью почти 800 тыс. грн изъято до принятия правового решения.


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