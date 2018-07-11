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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек

Сегодня, 10:02 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 45 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в контрольных пунктах на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил сегодня утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 0/25; "Гнутово" - 0/0.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 45,3 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9700 человек и 1095 транспортных средств;

"Марьинка" - 10845 человек и 2060 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9860 человек и 1825 транспортных средств;

"Гнутово" - 4720 человек и 1060 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10190 человек.

Также сообщается, что пограничники с фискальными нарядами предотвратили две попытки незаконного перемещения через линию соприкосновения 40 бутылок водки на сумму 3,2 тыс. гривен и 5 мобильных телефонов стоимостью около 30 000 гривен.


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