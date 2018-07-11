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Наев: есть немалые шансы, что война может закончиться быстро

Сегодня, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

Командующий Объединенными силами Сергей Наев считает, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию "Высокий замок".

В частности, Наев прокомментировал возможность того, что Россия после завершения футбольного Чемпионата мира-2018 может пойти на очередное обострение вплоть до полномасштабного вторжения в Украину.

"Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу. Но (Владимиру, - ред.) Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель - оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию", - отметил Наев.

Он также подчеркнул, что агрессия России только сплотила украинцев и сделала их врагами российского государства.

"Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро", - добавил Наев.


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