» » Вышел официальный трейлер фильма «Дикое поле» по роману Жадана

Вышел официальный трейлер фильма «Дикое поле» по роману Жадана

Вчера, 18:44 citynews.net.ua | Напечатать

Госкино представило первый официальный трейлер фильма «Дикое поле», снятого по роману Сергея Жадана «Ворошиловград».

Лента должна выйти в прокат в ноябре этого года.

«Мы снимали в невероятно красивых местах, и я рад, что наш оператор Сергей Михальчук смог передать на экране яркое и четкое изображение Донбасса, именно такого Донбасса и Востока Украины, которым его описывал Сергей Жадан в книге, и такого, каким люблю его я и каким его мало кто видел», - отметил режиссер фильма Ярослав Лодыгин.

Съемки фильма начались в августе 2017 года.

В нем рассказывается о Германе, который вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес – старую бензоколонку. Вместе с ней – друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. 

В 2014 году книга Жадана «Ворошиловград» стала лучшим украинским романом десятилетия, по версии литературной премии ВВС Украина. Произведение также получил швейцарскую литературную премию Фонда Яна Михальские. Текст переведен на пяти языках.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:50

На Донбассе боевики 12 июля нарушили режим тишины 6 раз

Вчера, 18:44

Вышел официальный трейлер фильма «Дикое поле» по роману Жадана

Вчера, 17:22

В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Вчера, 16:15

Директор Лисичанскводоканала Евгений Лысенко отстранен от должности

Вчера, 16:09

В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов

Вчера, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Вчера, 14:09

Часть городов ОРЛО осталась без воды

Вчера, 13:07

Вадим Даниелян переходит на должность зампреда Харьковской ОГА

Вчера, 13:01

В Северодонецке полицейские из Харькова украли 500 тысяч гривень

Вчера, 12:59

В МО подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе

Вчера, 12:12

На Луганщине прокуратура выявила нарушения при закупке продуктов питания для учебного заведения

Вчера, 11:27

На КПВВ «Станица Луганская» выявили оружие

Новости Украины:

Вчера, 21:19

Глава "Укрпошты" подал в отставку

Вчера, 16:56

В Харькове курсант военного вуза ограбил кредитное учреждение

Вчера, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Вчера, 13:58

InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророссийских террористов и граждан РФ

Вчера, 13:19

В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Вчера, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Вчера, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Вчера, 12:08

Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Вчера, 10:46

«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами

Вчера, 09:27

В ОРДО направились 16 грузовиков гумпомощи от МККК

11-07-2018, 18:12

Луценко подписал приказ о ликвидации Департамента специальных расследований ГПУ

11-07-2018, 17:25

Двум «беркутовцам», один из которых работает в полиции, сообщили о подозрении

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 