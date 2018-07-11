Вышел официальный трейлер фильма «Дикое поле» по роману Жадана

Госкино представило первый официальный трейлер фильма «Дикое поле», снятого по роману Сергея Жадана «Ворошиловград».

Лента должна выйти в прокат в ноябре этого года.

«Мы снимали в невероятно красивых местах, и я рад, что наш оператор Сергей Михальчук смог передать на экране яркое и четкое изображение Донбасса, именно такого Донбасса и Востока Украины, которым его описывал Сергей Жадан в книге, и такого, каким люблю его я и каким его мало кто видел», - отметил режиссер фильма Ярослав Лодыгин.

Съемки фильма начались в августе 2017 года.

В нем рассказывается о Германе, который вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес – старую бензоколонку. Вместе с ней – друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет.

В 2014 году книга Жадана «Ворошиловград» стала лучшим украинским романом десятилетия, по версии литературной премии ВВС Украина. Произведение также получил швейцарскую литературную премию Фонда Яна Михальские. Текст переведен на пяти языках.