Директор Лисичанскводоканала Евгений Лысенко отстранен от должности

Директор Лисичанского коммунального специализированного предприятия ЛКСП «Лисичанскводоканал» Евгений Лысенко распоряжением городского головы отстранен от должности, сообщает ZARAZ.INFO.

Группа депутатов Лисичанского городского совета обратилась к городскому голове Сергею Шилину провести служебное расследование по факту невыполнения распоряжения городского головы о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ЛКСП «Лисичанскводоканал» в части противодействия и не допуска комиссии городского совета к проверке предприятия. На, что городской голова издал новое Распоряжение о проведении служебного расследования относительно Лысенко Е.В. и на время проверки отстранил его от выполнения обязанностей. Данная информация подтверждена несколькими источниками и документом.

Напомним, что Директор ЛКСП «Лисичанскводоканал» Евгений Лысенко является депутатом, членом фракции Оппозиционный блок Лисичанского городского совета, а также помощником народного депутата Сергея Дунаева.