В МО подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 11 июля 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, по информации оборонного ведомства, за сутки боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

"В результате боевых действий 11 июля один наш военнослужащий получил ранения", - сообщил Гуцуляк, отметив, что военный сейчас госпитализирован.