» » На Луганщине прокуратура выявила нарушения при закупке продуктов питания для учебного заведения

На Луганщине прокуратура выявила нарушения при закупке продуктов питания для учебного заведения

Сегодня, 12:12 citynews.net.ua | Напечатать

При вмешательстве прокуратуры Луганской области предупреждено незаконное расходование более 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных на закупку продуктов питания для учебного заведения. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прокуратура Луганской области выявила нарушения при осуществлении коммунальным предприятием публичных закупок продуктов питания для нужд учебного заведения на сумму более 1 млн грн.

В частности, по результатам обработки данных, обнародованных в системе «ProZorro», прокуратура выяснила, что в нарушение требований Закона Украины «О публичных закупках» учебное заведение закупило товары без проведения процедуры открытых торгов.

«Коммунальное учреждение вопреки требованиям законодательства не осуществило закупку указанных товаров по результатам одной из процедур, предусмотренных ч. 1 ст. 12 Закона Украины "О публичных закупках", что создает предпосылки к нарушению экономических интересов государства в ходе его исполнения. С целью предупреждения неэффективного использования бюджетных средств, прокуратурой области в Хозяйственный суд Луганской области был предъявлен иск о признании недействительным указанного договора», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решением суда Луганской области поддержана позиция прокуратуры и удовлетворены исковые требования в полном объеме.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:22

В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Сегодня, 16:15

Директор Лисичанскводоканала Евгений Лысенко отстранен от должности

Сегодня, 16:09

В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов

Сегодня, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Сегодня, 14:09

Часть городов ОРЛО осталась без воды

Сегодня, 13:07

Вадим Даниелян переходит на должность зампреда Харьковской ОГА

Сегодня, 13:01

В Северодонецке полицейские из Харькова украли 500 тысяч гривень

Сегодня, 12:59

В МО подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе

Сегодня, 12:12

На Луганщине прокуратура выявила нарушения при закупке продуктов питания для учебного заведения

Сегодня, 11:27

На КПВВ «Станица Луганская» выявили оружие

Сегодня, 10:55

В Киеве 7-летняя девочка выпала из окна, ребенок погиб

Сегодня, 09:59

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 16:56

В Харькове курсант военного вуза ограбил кредитное учреждение

Сегодня, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Сегодня, 13:58

InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророссийских террористов и граждан РФ

Сегодня, 13:19

В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Сегодня, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:08

Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Сегодня, 10:46

«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами

Сегодня, 09:27

В ОРДО направились 16 грузовиков гумпомощи от МККК

Вчера, 18:12

Луценко подписал приказ о ликвидации Департамента специальных расследований ГПУ

Вчера, 17:25

Двум «беркутовцам», один из которых работает в полиции, сообщили о подозрении

Вчера, 16:44

НАТО не будет включать Украину в программу усиленных возможностей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 