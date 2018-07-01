На Луганщине прокуратура выявила нарушения при закупке продуктов питания для учебного заведения

При вмешательстве прокуратуры Луганской области предупреждено незаконное расходование более 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных на закупку продуктов питания для учебного заведения. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прокуратура Луганской области выявила нарушения при осуществлении коммунальным предприятием публичных закупок продуктов питания для нужд учебного заведения на сумму более 1 млн грн.

В частности, по результатам обработки данных, обнародованных в системе «ProZorro», прокуратура выяснила, что в нарушение требований Закона Украины «О публичных закупках» учебное заведение закупило товары без проведения процедуры открытых торгов.

«Коммунальное учреждение вопреки требованиям законодательства не осуществило закупку указанных товаров по результатам одной из процедур, предусмотренных ч. 1 ст. 12 Закона Украины "О публичных закупках", что создает предпосылки к нарушению экономических интересов государства в ходе его исполнения. С целью предупреждения неэффективного использования бюджетных средств, прокуратурой области в Хозяйственный суд Луганской области был предъявлен иск о признании недействительным указанного договора», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решением суда Луганской области поддержана позиция прокуратуры и удовлетворены исковые требования в полном объеме.