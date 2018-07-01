В Киеве 7-летняя девочка выпала из окна, ребенок погиб

В Киеве в Святошинском районе столицы 7-летняя девочка выпала из окна. Трагедия произошла сегодня, 11 июля, на бульваре Кольцова, говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Получив это сообщение, на место происшествия сразу прибыли автопатрули, следственно-оперативная группа и медики. Отмечается, что от полученных травм девочка скончалась в больнице.

"Работники ювенальной превенции в настоящее время общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента", - отметили в полиции.